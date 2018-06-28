Yol Durumu

Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış

28 Haziran 2018, Perşembe

Süleymancılar'ın 24 Haziran seçimlerde yaptıkları sinsi plan ses kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtta İYİ Parti'ye oy vermek istemeyen cemaate bağlı bir vatandaşın "FETÖ bizi satın almış" diye isyan ettiği görülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları