Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış

Süleymancılar'ın 24 Haziran seçimlerde yaptıkları sinsi plan ses kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtta İYİ Parti'ye oy vermek istemeyen cemaate bağlı bir vatandaşın "FETÖ bizi satın almış" diye isyan ettiği görülüyor.
Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış28 Haziran 2018, Perşembe
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