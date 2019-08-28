Şule Yüksel Şenler'in dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a verdiği o cevap... 28.08.2019 20:32

Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Şenler’in vefatının ardından, “Ağlayın ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın” yazısı nedeniyle aldığı hapiz cezası ve dönemin Cumhurbaşkanı, Cevdet Sunay’a verdiği cevap tekrar akıllara geldi.

Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti.

Şule Yüksel Şenler'in vefatının ardından, "Ağlayın ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" yazısı nedeniyle aldığı hapiz cezası ve dönemin Cumhurbaşkanı, Cevdet Sunay'a verdiği cevap tekrar akıllara geldi.

"O BENDEN AF DİLESİN"

Papanın Türkiye'ye yaptığı gayri resmi bir ziyarete gösterilen aşırı ilgi ve tavizler için dini ve milli hassasiyeti ile kaleme aldığı "Ağlayın ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" yazısı nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı, Cevdet Sunay'ın açtığı dava ile 13 ay 10 gün hapis cezası almış, 2 ay sonra Cumhurbaşkanı özel affı, kendisine tebliğ edilmesine rağmen Şenler bunu reddederek "Söyleyin affı dondursun ve gelsin o benden af dilesin" cevabını vermişti.