Şule Yüksel Şenler kimdir? İşte 'Huzur Sokağı'yla tanınan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle dolu hayatı... 28.08.2019 18:05

Gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler, uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. Şenler dizi olarak atv ekranlarına gelen Huzur Sokağı adlı romanıyla da biliniyordu. Huzur Sokağı, 2012 yılının Eylül ayından itibaren atv ekranında yayınlanmaya başlamış ve büyük beğeni toplamıştı. Dizi, bugün vefat eden Yazar Şule Yüksel Şenler'in aynı isimli romanından uyarlanmıştı. 67 Bölüm olarak yayınlanan dizi 2014 yılında final yapmıştı. Yazar Şenler'in anısına "Huzur Sokağı" adlı dizi bu akşam özel bölümüyle saat 20.00'da atv ekranında yeniden yayınlanacak. Peki Şule Yüksel Şenler kimdir? İşte Şenler'in mücadelelerle dolu hayatı...

Şule Yüksel Şenler'in hayatı hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Şule Yüksel Şenler, 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır. İşte Şule Yüksel Şenler kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi…

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 doğumlu, Türk yazar. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır. Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.