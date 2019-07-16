Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak 16.07.2019 14:02

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılacak.