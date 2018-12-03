ANKARA’da, bir plazanın 20’nci katında düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2’nci sınıf öğrencisi Şule Çet’in (23), ölümünden kısa süre önceki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın, Çet’in ölümünün aydınlatılması için başlatılan soruşturmayı bizzat takip ettiği ve intihar yönünden başlatılan soruşturmanın cinayet soruşturmasına dönüştürüldüğü öğrenildi.
Şule Çet'in ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı03 Aralık 2018, Pazartesi
- Şule Çet'in ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı
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