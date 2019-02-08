Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan iki sanığın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 28 Mayıs günü saat 03.50'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Çet'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.