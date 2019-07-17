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Şule çet davasında yeni gelişme! Şule'nin düştüğü plazada biyolojik leke aranıyor (Video)

17.07.2019 12:51

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılıyor.


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