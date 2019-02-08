Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada dosyaya giren HTS (telefon görüşme) raporunda, sanıklar ve Şule Çet'in, saat 01.48 ile 02.16 arasında telefon ve internet kullanmadığı belirtildi. Saat 02.39'da ise sanık Berk Akand'ın kız arkadaşı tanık Pınar T.'ye 'çok kötü şeyler oldu' şeklinde gönderdiği mesaj raporda yer aldı. Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, söz konusu raporun tecavüzü ispatladığını ileri sürdü.
Şule Çet davasında HTS raporu: 01.48 - 02.16 arasında iletişim yok08.02.2019 16:58
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- Şule Çet davasında HTS raporu: 01.48 - 02.16 arasında iletişim yok
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