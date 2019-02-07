Şule Çet cinayeti ile İlgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni bir gelişme yaşandı. İki şüphelinin olaydan 18 dakika sonra ofis koridorunda sigara içerek asansörle aşağıya indikleri görülüyor. Görüntülerde, şüphelilerden birinin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu görülüyor.
Şule Çet cinayeti ile İlgili yeni görüntüler ortaya çıktı07 Şubat 2019, Perşembe
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