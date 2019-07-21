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Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu

21.07.2019 20:10

Adana'da, düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin kazada sulama kanalına düşmesinin ardından içerisindeki 5 kişinin kurtarılmasını sağlayan hafif ticari aracın sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.


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