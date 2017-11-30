Yol Durumu

Şükrü Elekdağ'a göre ABD'nin hedefinde Erdoğan var

30 Kasım 2017, Perşembe
Emekli Büyükelçi, eski CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek canlı yayınında, ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumu ve Reza Zarrab davasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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