Sudan'dan Başkan Erdoğan'a seçim duası

Sudan'da Müslümanlardan oluşan bir grup, Türkiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek seçim için dua etti. “Allah'ım bize bu ikramları yapan Türkiye'den razı ol. Erdoğan'ı muhafaza et. Ayaklarını Hak yolda sabit kıl. Şanını yüce eyle. Onu daima muzaffer kıl. Girdiği her yerden onu daima en güçlü şekilde çıkar.” dualarla destek oldu.
Sudan'dan Başkan Erdoğan'a seçim duası30.03.2019 17:35
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