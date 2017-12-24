Sudan'da medresede Erdogan'a dua

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Sudan'ı ziyaret ediyor. Bu vesileyle bölge insanının Erdoğan ve Türkiye sevgisini bir kez daha hatırlayalım. Sudanlılar'ın Türkiye ve Erdoğan sevgisi sık sık sosyal medyaya da yansıyor. Türkiye'nin hiçbir zaman yardımını esirgemediği Sudanlı Müslümanlar bir araya gelerek, bir medresede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etmişti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde medresedekilerin "Allah'ım reisimiz Erdoğan'ı koru, bedenine kuvvet ver, ömrünü bereketli kıl.." diyerek ettikleri dua görülüyor.
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