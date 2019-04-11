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Sudan'da darbe girişiminin arkasında kimler var? Darbe girişiminin perde arkası

11.04.2019 12:17

Sudan'da ordu başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattı. Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. Peki Sudan'da darbe girişiminin arkasında kimler var? İşte darbe girişiminin perde arkası...


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