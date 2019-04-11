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Sudan'da darbe! Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tutuklandı

11.04.2019 15:21

Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.


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