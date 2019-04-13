Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı13.04.2019 09:20
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