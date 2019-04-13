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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı

13.04.2019 09:20

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.


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