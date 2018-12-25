Suçuna çocuğu da alet etti 25 Aralık 2018, Salı

Sultangazi'de bir kafeye kucağında 10 yaşında bir çocukla giren kişi, kafe sahibini oyalayarak çocuğa hırsızlık yaptırdı. İçinde 15 bin TL ve 2 yüzük bulunan çanta ile bir cep telefonunun çalındığı hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi, " İçeriye baba oğul gibi geldiler" dedi.