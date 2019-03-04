Haberler Web TV Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

04.03.2019 10:15

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yıllık yüzde 19,67 gerçekleşti.


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