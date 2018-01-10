Su sıkıntısı yaşanacak mı? Bakan açıkladı... 09 Ocak 2018, Salı

Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi ve beklenen yağışların gelmemesi üzerine kamuoyunda acaba su sıkıntısı yaşanır mı korkusu hakim oldu. Barajlardaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu A Haber'e konuştu. Su sıkıntısı olacak mı sorusuna cevap verdi. İşte ayrıntılar...