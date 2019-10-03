Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı. Muski ve Bodrum Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.
Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü03.10.2019 00:45
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