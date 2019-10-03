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Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

03.10.2019 00:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı. Muski ve Bodrum Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.


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