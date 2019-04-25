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Stokçuların soğan oyunu! Ankara'da çürümeye bırakılan tonlarca soğan görüntülendi

25.04.2019 12:47

Ticaret Bakanlığı ekipleri fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düştü. Bakanlık Ankara’nın Polatlı İlçesindeki depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti. İşte stokçuların çürümeye bırakılan tonlarca soğan görüntüleri...


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