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Stajyere ayda 548 TL

03.04.2019 10:27

Staj başvuruları hızlandı. Bu yaz staj yapacak gençler en az 548,70 lira alacak. 365,80 lirasını devlet sağlayacak.


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