SSK müdürünün kan donduran skandalı 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Doğum kontrolü bahanesiyle Türkiye'deki nüfus politikasını değiştirmek isteyen birtakım çevreler CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SKK'nın başında olduğu dönemde hayat pahalılığını sebep göstererek birçok vatandaş vazektomi yöntemiyle kısırlaştırdı. Yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa yapılan bu kısırlaştırmayı sert bir dille eleştirmişti: "Doğum kontrolleri yaptılar bu ülkede. Bu milleti kısırlaştırmak istediler. Çünkü bu milletin nüfusu azaltılmak isteniyor. İstediler ki bu millet ihtiyarlasın, yaşlansın. Aynen bizi de batının şu andaki durumuna düşürmek istediler. O oyuna gelmeyeceğiz. Genç, dinamik, eğitimli nüfusa sahip olacağız, inşallah. Yeter ki el ele verelim bu işi götüreceğiz."