Sri Lanka'daki bombalı saldırılara ilişkin 13 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, 3 polis hayatını kaybetti.
Sri Lanka'daki bombalı saldırılara ilişkin 13 kişi gözaltına alındı22.04.2019 09:55
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