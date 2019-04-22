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Sri Lanka'daki bombalı saldırılara ilişkin 13 kişi gözaltına alındı

22.04.2019 09:55

Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, 3 polis hayatını kaybetti.


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