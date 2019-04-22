Sri Lanka'da yeni patlama! Sri Lanka'da patlama anı kamerada (VİDEO) 22.04.2019 14:56

Sri Lanka'da Colombo Kilisesi yakınında yeni bir patlama meydana geldi. Bomba imha ekipleri bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken Colombo Kilisesi yakınında bir kamyonette patlama meydana geldi. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bomba imha ekipleri bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken Colombo Kilisesi yakınında bir kamyonette patlama meydana geldiği ifade edildi.

Sri Lanka polisi, başkent Kolombo'daki ana otobüs terminalinde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurmuştu.

Ülkede Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı.