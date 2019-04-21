Sri Lanka'da kilisedeki patlama anı kamerada! 21.04.2019 12:10

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırıların ardından ülkenin Dehiwela kentinde yeni bir patlamanın daha meydana geldiği duyuruldu.