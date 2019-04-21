Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırıların ardından ülkenin Dehiwela kentinde yeni bir patlamanın daha meydana geldiği duyuruldu.
Sri Lanka'da kilisedeki patlama anı kamerada!21.04.2019 12:10
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