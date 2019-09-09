Sri Lanka’da filler kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var 09.09.2019 16:18

Sri Lanka’da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre olayda 17 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

'Kotte Rajamaha Vihara Budist Tapınağı' yakınında düzenlenen bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların arkasından gelen fillerin aniden koşmaya başlayarak, izleyenlerin arasına daldığı görüldü. Ayrıca, fillerin üstündeki kişilerin de yere düştüğü görüldü.