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Sri Lanka'da bir patlama daha

22.04.2019 14:03

Sri Lanka'da kilise yakınlarında bir minibüste patlama meydana geldi.


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