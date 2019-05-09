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Sporu siyasete alet eden Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'a tepki çığ gibi

09.05.2019 17:04

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na açıkça destek vererek sporu siyasete bulaştıran Hayri Kozak'a tepki yağıyor. Başta ultrAslan resmi Twitter hesabı olmak üzere binlerce Galatasaraylı sosyal medya kullanıcısı, Kozak’a tepki mesajları yağdırıyor. Kozak, istifaya davet ediliyor.


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