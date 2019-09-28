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Spor tarihine geçen anlar! Birinciliğe koşan atlet şampiyonluktan vazgeçti sakatlık geçiren rakibini omzunda taşıdı (Video)

28.09.2019 17:58

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışta sakatlanan rakibi Jonathan Busby'i omzunda taşıdı. Olimpiyatlardaki bu görüntü spor camiasında gündem oldu.


Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda Erkekler 5000 metre yarışı gerçekleşti. Rakibinin sakatlandığını gören Dabo, sporcuyu finiş noktasına kadar omzunda taşıdı.

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışı önde götürürken Arubalı rakibi Jonathan Busby'nin sakatlandığını gördü. Dabo, şampiyonluktan ve derecesinden vazgeçerek bacağından sakatlanan rakibi Busby'nin koluna girdi ve onu bitiş noktasına kadar taşıdı.

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