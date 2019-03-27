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Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

27.03.2019 10:10

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.


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