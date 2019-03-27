Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.
Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya27.03.2019 10:10
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