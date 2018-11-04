15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerine TBMM'de kürsüden hakaret eden Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a tepkiler çığ gibi büyüyor. TBMM'ye CHP listelerinden giren Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM'de kürsüden 15 Temmuz Şehitlerine hakaret ederken FETÖ Elebaşı Gülen'in kelimelerini ve beddualarını kullandığı ortaya çıktı.
SP Milletvekili Cihangir İslam'dan 15 Temmuz Şehitlerine FETÖ Elebaşı'nın kelimeleri ile beddualar!04 Kasım 2018, Pazar
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