31 Mart'ta uğradığı hezimet sonrası seçimleri gündeminden çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet döneminin en büyük camisi Çamlıca Camii'ni hedefine aldı. Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.
SP Lideri Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii’ni hedefine aldı!12.04.2019 11:01
- YSK'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan AK Parti'li adaya verildi
- YSK'dan flaş karar! Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimler yenilecek
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere tokat gibi cevap
- Sultangazi'de fatura ödeme merkezine gidenler gerçeği öğrenince şok oldu
- SP Lideri Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii’ni hedefine aldı!
- Müge Anlı canlı yayınında ibret öyküsü! Ailesinin öldü sandığı Zeynep Yıldız 16 yıl sonra bulundu!
- HSK, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı
- Büyükçekmece'de MHP'li başkanın evine bile sahte seçmen kaydetmişler
- Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar! İşte o anlar
- Büyükçekmece'de nasıl usulsüzlük yapıldı? İşte Büyükçekmece'deki skandalın belgeleri
- Ekrem İmamoğlu'nun sarf ettiği '145 yıl' çıkışının perde arkasında ne var? O dönemde Abdülhamit'e yaptırılanlar nelerdi? İşte detaylar
- YSK üyeleri İstanbul kararını ne zaman açıklayacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.