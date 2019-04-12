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SP Lideri Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii’ni hedefine aldı!

12.04.2019 11:01

31 Mart'ta uğradığı hezimet sonrası seçimleri gündeminden çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet döneminin en büyük camisi Çamlıca Camii'ni hedefine aldı. Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.


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