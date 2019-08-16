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Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı... O anlar kamerada

16.08.2019 23:33

Ordu'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sözlüsü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.


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