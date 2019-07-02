Sözde öğretmenden skandal hareket! Tesettürlü kadınlara hakaret etti 02.07.2019 20:09

Son günlerde artan tesettürlü kadınlara hakaret ve aşağılama skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise başrolde bir öğretmen yer alıyor. Sözde öğretmen çektiği bir video ile tesettürlü kadınlara hakaret etti. Şahıs, yaptığı skandal paylaşımda, "Her türlüsüne varım ama bu böceklere asla" ifadesini kullandı.