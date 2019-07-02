Haberler Web TV Sözde öğretmenden skandal hareket! Tesettürlü kadınlara hakaret etti

Sözde öğretmenden skandal hareket! Tesettürlü kadınlara hakaret etti

02.07.2019 20:09

Son günlerde artan tesettürlü kadınlara hakaret ve aşağılama skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise başrolde bir öğretmen yer alıyor. Sözde öğretmen çektiği bir video ile tesettürlü kadınlara hakaret etti. Şahıs, yaptığı skandal paylaşımda, "Her türlüsüne varım ama bu böceklere asla" ifadesini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları