Sözde düğün eğlencesi! 28 Ağustos 2018, Salı

Her yıl onlarca insan sözde düğün eğlencesi diye havaya açılan ateşin kurbanı oluyor. Şanlıurfa ve Eskişehir'de kayda geçen görüntülerde ise bu kez kadınlar ve çocuklar silahları ellerine aldı.