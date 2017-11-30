Sözde belgeleri yandaş gazetelerine bile veremediler
29 Kasım 2017, Çarşamba
Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında yaptığı skandal açıklamaların yankısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında çirkin iftiralarını sürdürmeye devam eden Kılıçdaroğlu, grup toplantısında elinde salladığı kağıt parçalarını hiçbir medya kuruluşu ile paylaşmaması kendi yandaşlarının da kafasını karıştırdı.
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