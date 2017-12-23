Sözcü'nün 28 Şubat zihniyeti değişmedi!

Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 20 yıl geçti. 28 Şubat döneminde Doğan Medya'sı algı operasyonlarında başı çekiyordu. Doğan Medya siyaseti dizayn etme çabasındaydı. Provokatif ve kışkırtıcı haberleriyle darbeye zemin hazırlıyordu. 28 Şubat'ın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen zihniyet yine değişmedi. Sözcü gazetesi, Erzurum'da ilkokul öğrencilerinin sınıfta namaz kıldığı bir fotoğrafı manşetine taşıyarak,"Sınıfta namaz... Devlet ilkokulunda bunu da yaptılar" ifadelerini kullandı.
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ne mutlu... namazını kılan o ögrencilere.................
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