Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi 04.03.2019 19:33

27 Mayıs 1960 darbesi ile başbakanlık koltuğundan indirilen ardından 17 Eylül 1961 yılında idam edilen Adnan Menderes ile ilgili darbecilerin dillendirdiği tüm yalanlar Sözcü Gazetesi tarafından gerçekmişçesine tam sayfa yazı olarak yayınlandı. Sinan Meydan imzalı yazıda Adnan Menderes'in idamı meşrulaştırılarak, Başkan Erdoğan da yine idam ile tehdit edildi.