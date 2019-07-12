Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı'nın S-400'lerin konuşlanacağı yerle ilgili analizleri dalga konusu oldu! 12.07.2019 19:49

Türkiye'nin menfaatine yarayacak her türlü olayda Türkiye düşmanlığı yapan kafalar sözde analizleriyle dalga konusu oldu. S-400'lerin teslimatı öncesi Halk TV'de yapılan analiz ve kulis adı altındaki müthiş "zırvalar" "yok artık" dedirtti. Sözcü Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı'nın bugün itibariyle Türkiye'ye gelen S-400'lerin Beştepe'deki külliyeyi koruyacağı yönündeki komplo teorisi sosyal medyanın diline düştü.