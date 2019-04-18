Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza 18.04.2019 13:37

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi. Ayrıca yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.