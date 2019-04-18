Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi. Ayrıca yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.
Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza18.04.2019 13:37
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