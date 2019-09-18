Sözcü, Cumhuriyet ve Odatv'nin "camiler satılıyor" haberi asparagas çıktı 18.09.2019 13:41

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ile Odatv internet sitesi, AK Partili belediyelerin borç ödemek için camileri satılığa çıkardığı yönündeki haberleriyle büyük algı operasyonuna imza attı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, A Haber canlı yayınına bağlanarak, cami devrini siyasi malzeme yapan CHP yandaşı medyanın yalanlarını bir bir deşifre etti. Ramazan Bahçavan, "Dursunbey Belediyesi'nin Maliye'ye borcu yok." dedi.

A Haber canlı yayınına bağlanan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ile Odatv internet sitesinin "AK Partili belediyeler camileri satıyor." yalanını deşifre etti.

BELEDİYENİN MALİYE'YE BORCU YOK

Ramazan Bahçavan, "Ramazan Bahçavan, "Dursunbey Belediyesi'nin Maliye'ye borcu yok." ifadelerini kullandı.

İŞTE O YALAN HABERLER

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Balıkesir'in AK Partili Dursunbey belediyesinin vergi borçlarına karşılık camileri satışa çıkardığını öne sürdü.

Dursunbey Belediyesi'nin 22 milyon TL'yi geçen borcuna karşılık ilçede bulunan 8 caminin tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığı'na devredileceğini Belediye Meclis kararında gördüklerini ifade eden Aytekin, "Bunu CHP'li bir belediye yapsa kıyameti koparırlardı. Ama kendileri bir ibadethaneyi borçtan ötürü satma cüretini sergiliyorlar" dedi.





