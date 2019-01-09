Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı 09 Ocak 2019, Çarşamba

Ankara'da 2015 yılında banyoda ölü olarak bulunan ve oğlunun şüphelenmesi ile yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının katil zanlısı, Ankara Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalandı.15 Aralık 2015 tarihinde Şehriban Tokuştepe, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin banyosunda ölü bulundu. Sağlık görevlileri olay yerine gelerek yaptığı incelemede, Tokuştepe’nin ölümünün normal olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Aynı gün Şehriban Tokuştepe, yakınları ve oğulları tarafından defnedildi. Sonrasında annesinin ölümünden şüphelenen büyük oğlu Orhan Pala, üvey kardeşi Batuhan Çobancık ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, annelerinin mezarının açılıp yeniden otopsi yapılmasını talep etti.