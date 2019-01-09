Haberler Web TV Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı

Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı

09 Ocak 2019, Çarşamba

Ankara'da 2015 yılında banyoda ölü olarak bulunan ve oğlunun şüphelenmesi ile yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının katil zanlısı, Ankara Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalandı.15 Aralık 2015 tarihinde Şehriban Tokuştepe, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin banyosunda ölü bulundu. Sağlık görevlileri olay yerine gelerek yaptığı incelemede, Tokuştepe’nin ölümünün normal olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Aynı gün Şehriban Tokuştepe, yakınları ve oğulları tarafından defnedildi. Sonrasında annesinin ölümünden şüphelenen büyük oğlu Orhan Pala, üvey kardeşi Batuhan Çobancık ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, annelerinin mezarının açılıp yeniden otopsi yapılmasını talep etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları