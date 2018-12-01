Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı. Hırsız, geride, 'İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim' yazılı not bıraktı.
Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum01 Aralık 2018, Cumartesi
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