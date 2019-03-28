Sosyal medyayı sallayan Zillet İttifakı klibi 28.03.2019 16:36

Sosyal medyada dolaşan bir klipte Zillet İttifakı'nın 31 Mart öncesi tezgahladıkları kirli oyunlar mizahi bir dille ele alındı. Çıkar çatısmasıyla birbirine giren Zillet İttifakı, seçimlerde hüsranı yaşadı. İşte sosyal medyayı sallayan o klip...