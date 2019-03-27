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Sosyal medyayı sallayan video: 31 Mart'ta Zillet İttifakı

27.03.2019 17:52


Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sebze halinde çalışan bir kişi şemsiye ile birlikte havalandı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"ZİLLET İTTİFAKI'NIN 31 MART'TAKİ DURUMU"
Öte yandan söz konusu videonun 31 Mart yerel seçimlerine uyarlanmış hali büyük ilgi çekti. Bir kullanıcının "31 Mart Yerel Seçimlerinde Zillet İttifakı" notuyla paylaştığı video, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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