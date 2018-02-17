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Sosyal medyayı sallayan 'Ilıcak' videosu

16 Şubat 2018, Cuma
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karar sonrası FETÖ tetikçisi Ilıcak'ın montajlı videoları sosyal medyada alay konusu oldu.
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