Sosyal medyayı sallayan çılgın davulcu! 27 Temmuz 2018, Cuma

Tunceli'de davulculuk yapan Muharrem Yılmaz "Çılgın davulcu" olarak nam saldı. Yılmaz'ın bu denli meşhur olmasının sebebi ise yaptığı davul şovları...