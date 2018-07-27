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Sosyal medyayı sallayan çılgın davulcu!

27 Temmuz 2018, Cuma

Tunceli'de davulculuk yapan Muharrem Yılmaz "Çılgın davulcu" olarak nam saldı. Yılmaz'ın bu denli meşhur olmasının sebebi ise yaptığı davul şovları...

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