Sosyal medyayı sallayan animasyon

Son zamanlarda özellikle sosyal ağlarda oldukça popüler olan, doğayı yok eden insanın hikayesini anlatan kısa animasyon 'MAN' izleyenlerden büyük takdir aldı. Steve Cutts'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon dünyadaki diğer canlıları ve doğayı tahrip ederek kendi çöplüğünün imparatoru haline gelen insanın, nasıl aynı sona maruz kaldığını yalın ve çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.
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