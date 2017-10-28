Yol Durumu

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Erdoğan klibi

27 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şeyh Edebali'nin öğüdünü seslendirdiği klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları